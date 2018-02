Kamer praat over verdwenen schepen Javazee

De verdwenen Nederlandse oorlogsschepen in de Javazee zijn woensdagavond onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De schepen gingen ten onder in de Tweede Wereldoorlog. De schepen, formeel oorlogsgraven, zijn vermoedelijk in 2016 illegaal geborgen en als oud ijzer verkocht.

De Kamer voelt ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Ingrid van Engelshoven (Cultuur) aan de tand over de kwestie. Er is door Nederland en Indonesië onderzoek gedaan naar de verdwijning, maar in mediaberichten wordt de uitkomst betwijfeld.

Dit eerste onderzoek naar het verdwijnen van de Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer leverde niks op. De schepen zouden zonder vergunning van de Indonesische autoriteiten op industriële wijze zijn geborgen. Wie dat heeft gedaan, is niet meer vast te stellen, aldus het rapport.

Inmiddels is er een tweede onderzoek aangekondigd. Nederland heeft Indonesië daarbij hulp aangeboden. Volgens Indonesische media zouden menselijke resten in een verzamelgraf zijn begraven. Opheldering hierover krijgen is een prioriteit voor het kabinet.

De drie schepen gingen met ruim negenhonderd zeelieden in 1942 ten onder. Dat gebeurde tijdens een slag met de Japanse marine.