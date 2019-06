Kamer: Politiek moet pal staan voor abortusrecht

Nu er ook in Nederland sprake is van een opleving van een antiabortusbeweging is het des te meer zaak dat Nederlandse vrouwen veilig en vol vertrouwen kunnen kiezen voor een abortus.

De politiek moet dan ook pal staan voor het beschermen van dit verworven recht.

Een GroenLinks-motie, waarin deze oproep wordt verwoord, kreeg dinsdagmiddag brede steun in de Tweede Kamer. Onder meer Forum voor Democratie stemde voor, naast SP, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, D66, VVD en PVV.

Een brede Kamermeerderheid, inclusief FVD en CDA, sprak zich ook uit voor een D66-motie waarin het intimideren van vrouwen bij abortusklinieken „verwerpelijk” wordt genoemd. Beide moties vergen overigens geen actie van de regering of van afzonderlijke bewindslieden. Het betreft symbolische teksten, waarin een statement wordt gemaakt.

Op initiatief van PvdA en GroenLinks riep een Kamermeerderheid staatssecretaris Blokhuis op om de bekostiging van Siriz opnieuw tegen het licht te houden, zodra de VBOK is opgegaan is Siriz. Of dit gaat gebeuren, is nog ongewis. Pas eind september spreken de VBOK-leden zich uit over dit voorstel waarmee het VBOK-bestuur in mei op de proppen kwam.

Een oproep van de SGP om de manier waarop de abortuswet wordt uitgevoerd meer te preciseren, kreeg alleen de steun van de ChristenUnie. In de motie stelde SGP-Kamerlid Van der Staaij voor dat artsen onbedoeld zwangere vrouwen al in het eerste keuzehulpgesprek zowel mondeling als schriftelijk informatie aanreiken over alle opties waaruit ze kunnen kiezen, inclusief de alternatieven voor abortus.