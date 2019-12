Kamer opgetogen over arrestatie Ridouan T.

De Tweede Kamer is opgetogen over de aanhouding van Ridouan T. Regeringspartij VVD en oppositiepartij GroenLinks complimenteren de politie. De PVV wil T. snel in Nederland zien „en levenslang opsluiten als vierendelen niet mag”.

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz spreekt van „geweldig werk van de Nederlandse politie”. Haar GroenLinks-collega Niels van den Berge geeft ook justitie een pluim. „Hopelijk komt er nu snel meer duidelijkheid over zijn betrokkenheid bij gruwelijke liquidaties en andere misdrijven”, zegt Van den Berge.