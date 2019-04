Kamer: onrust wegnemen over Binnenhof

Partijen in de Tweede Kamer willen de onrust en twijfels over de komende renovatie van het Binnenhof zo snel mogelijk van tafel. Ze verlangen dat de regering meer informatie over de gang van zaken geeft, ook onverwachte tussentijdse ontwikkelingen over financiële gevolgen.

Daarnaast vinden de coalitiepartijen dat het voorlopige ontwerp voor de verbouwing volgens planning voor 1 juli moet zijn afgerond. Anders zou het project van bijna een half miljard euro, dat volgend jaar moet beginnen en ruim 5 jaar gaat duren, gierend uit de klauwen kunnen lopen.

Parlementariërs wijzen erop dat er nu al meldingen zijn over overschrijdingen van het budget. Zij laken de geheimhouding, voor zover die niet te maken heeft met veiligheidsmaatregelen. Vragen zijn er ook over het groot aantal architecten dat betrokken is bij de plannen. Aan de renovatie van het Binnenhof moet worden gewerkt door één team, benadrukt VVD’er Jan Middendorp.