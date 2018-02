Kamer ongerust over onderdrukking Papoea’s

De Tweede Kamer is bezorgd over onderdrukking van de Papoea-bevolking in Indonesië. De SGP heeft er met steun van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PVV, GroenLinks, SP en PvdA vragen over gesteld aan minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken.

De partijen willen van Zijlstra weten wat hij ervan vindt en wat Nederland kan doen. Dit naar aanleiding van het gedwongen vertrek van BBC-journaliste Rebecca Henschke uit de Indonesische provincie Papoea. Zijlstra moet uitleggen wat Nederland doet om uit te sluiten dat de Nederlandse politietraining in het gebied misschien wel bijdraagt aan de onderdrukking en wat er gebeurt om de persvrijheid te bevorderen.

SGP-leider Kees van der Staaij: „Deze week ontving onze fractie een man uit Papoea die elf jaar in de gevangenis zat vanwege het hijsen van de Papoea-vlag. Dit is maar één verhaal, maar de meeste verhalen van onderdrukking en geweld komen niet in het nieuws. Dit vanwege het feit dat journalisten geen verslag kunnen doen in Papoea”.

De huidige Indonesische provincies Papoea en West-Papoea vormden eerder Nederlands-Nieuw-Guinea. Nederland stond het gebied in 1962 af onder internationale druk.