Kamer: onderzoek naar digitalisering

De Tweede Kamer gaat kijken of er een betere manier is om met digitalisering om te gaan. Het probleem is dat de aanpak nu versnipperd is, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven, een van de initiatiefnemers. ’‘Algoritmes zie je bijvoorbeeld terug in de zorg, in Defensie, op veel terreinen. We willen meer samenhang. We laten het te veel gebeuren, we zijn passagiers, terwijl we meer sturing moeten geven. Als wij geen keuzes maken, maakt de technologie de keuzes voor ons’‘, aldus Verhoeven.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks, samen een Kamermeerderheid, willen dat er een onderzoekscommissie komt. Verhoeven hoopt dat de commissie voor de zomer van start kan en dat het werk ’‘een half jaar tot een jaar’‘ duurt. In die periode moeten de Kamerleden praten met allerlei deskundigen over wat de politiek beter kan doen. ’‘Wetenschappers, maatschappelijke organisaties, deskundigen op het gebied van rechtsbescherming, cybersecurity, kunstmatige intelligentie, het bedrijfsleven. En misschien ook mensen uit het buitenland, want misschien kunnen we daar ook inspiratie opdoen’‘, zegt Verhoeven.

Omdat de onderzoekscommissie nog aan de slag moet gaan, wil Verhoeven niet veel zeggen over mogelijke verbeteringen. ’‘In het verleden is al gepleit voor een minister of staatssecretaris voor digitalisering. Misschien komt er een andere Kamercommissie, of een jaarlijks terugkerend debat over digitalisering. In elk geval is er reden om hierover na te denken.’’