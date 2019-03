Kamer nog niet gerust op toekomst WODC

De Tweede Kamer blijft bezorgd over het risico van beïnvloeding door het ministerie van Justitie en Veiligheid op onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Partijen vinden het een goede zaak dat het WODC letterlijk en figuurlijk meer op afstand komt te staan, maar betwijfelen of er op het ministerie ook de noodzakelijke cultuurverandering heeft plaatsgevonden.

De Kamer debatteerde dinsdag met minister Ferd Grapperhaus over de onderzoeken die sinds vorig jaar zijn uitgevoerd naar het reilen en zeilen van het onderzoeksinstituut. Aanleiding was een melding van een klokkenluider, wier klacht over politieke beïnvloeding van bepaald onderzoek niet serieus zou zijn genomen.

Niet alleen de oppositie toonde zich kritisch. Kamerlid Maarten Groothuizen van regeringspartij D66 had het over een „terugkerend patroon” van beïnvloeding en stelde dat „sommige ambtenaren het kennelijk acceptabel vinden om onderzoek te beïnvloeden”.

Grapperhaus erkende een deel van de kritiek, maar zei ook dat er altijd contact nodig zal zijn tussen beleidsambtenaren en het WODC. Voor de zomer komt hij met nieuwe regels over de omgang tussen het ministerie en het onderzoeksinstituut.