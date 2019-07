Kamer niet gerust op ‘tijdbesparende truc’ IND

De Tweede Kamer twijfelt of vreemdelingendienst IND echt niet de hand licht met de regels om zo tijd te besparen. Een onderzoekscommissie pleitte de IND dan wel vrij, maar opgedoken documenten spreken dat oordeel tegen, vinden veel partijen.

De IND laat zo nu en dan criminele of liegende asielzoekers ten onrechte in Nederland blijven, concludeerde de onafhankelijke commissie onder oud-topambtenaar Johan de Leeuw. Maar het is niet zo dat de leiding erop aandringt om niet te veel werk te maken van tijdrovende intrekkingen van verblijfsvergunningen. Die slotsom lijkt op gespannen voet te staan met verslagen van personeelsbijeenkomsten, waarop IND’ers juist dáárover klagen.

Regeringspartijen D66 en CDA en oppositiepartijen als de SP vragen zich daarom af of de commissie niets over het hoofd heeft gezien. Staatssecretaris Ankie Broekers (Asiel) belooft nog eens met de commissie te gaan praten en met de klokkenluider die als eerste melding maakte van de tijdbesparende trucs.