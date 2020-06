Kamer: neem leiding gevangenis Sint-Maarten over

Nederland moet de leiding over de beruchte gevangenis Pointe Blanche niet langer aan Sint Maarten overlaten. In de gevangenis valt niet te leven en te werken, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet wil Sint Maarten nog wat tijd geven om het zelf op te lossen, maar het geduld van de Kamer is op.

De Kamer wil dat de Rijksministerraad, waarin Nederland en Curaçao, Aruba en Sint Maarten zitten, het Sint Maartense gevangeniswezen voor vijf jaar overneemt. Sint Maarten slaagt er zelf niet in de „mensonterende” toestand in de gevangenis te verbeteren, constateert CDA-Kamerlid Chris van Dam, de initiatiefnemer. Hij krijgt steun van onder andere VVD, D66 en SP.

Als Nederland niet in actie komt, dwingt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens daar misschien wel toe, waarschuwt Van Dam. „Ondanks alle goede voornemens en intenties van de afgelopen jaren zijn er geen verbeteringen gekomen in de situatie. Afgelopen vrijdag nog braken gedetineerden uit omdat ze de hele dag niet te eten hadden gehad.” Daarom is ingrijpen nu „absoluut noodzakelijk”.