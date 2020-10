Kamer: natuur ondergeschikt aan economie in ‘granulietdossier’

Er is te weinig gekeken naar de gevolgen voor de natuur bij het gebruik van de omstreden stof granuliet, dat onder meer in de Gelderse ontzandingsplas Over de Maas gestort wordt om de bodem op te hogen. Economische belangen wogen te zwaar, vindt een groot deel van de Tweede Kamer. Sinds meerdere uitzendingen van het onderzoeksprogramma Zembla is er veel te doen om de stof.

Het materiaal, een restproduct uit de asfaltindustrie, werd gebruikt om de ontwikkeling van natuur in de zandplas te bevorderen. Maar het zou giftige stoffen, waaronder polyacrylamide, bevatten. Eerder waren er al twijfels over het materiaal, maar het gebruik werd niet stopgezet. Oud VVD-minister Halbe Zijlstra, nu werkzaam als topman bij infrastructuurbedrijf VolkerWessels, zou druk hebben uitgeoefend op de ambtelijke top van Rijkswaterstaat zodat het gebruik kon doorgaan.

Volgens GroenLinks-lid Suzanne Kröger is de „rode draad in het granulietschandaal” dat „economische belangen het telkens winnen van natuur en omwonenden”. Onder andere D66, 50PLUS en het CDA sluiten zich hierbij aan. Verschillende partijen, zoals de SP en de ChristenUnie, willen dat de stort van granuliet stopt totdat een onderzoek ernaar is afgerond. De PvdA en de Partij voor de Dieren willen weten of er geen sprake is van een milieudelict en of het Openbaar Ministerie de zaak gaat onderzoeken.

VVD-Kamerlid Erik Ziengs maakt zich zorgen dat leveranciers van granuliet en aannemers in een verkeerd daglicht worden gezet. Hij vindt het goed dat mensen als Zijlstra „kenbaar maken dat een belang geschaad wordt”. Volgens Ziengs wordt nu iets „smerig gemaakt wat in feite niet smerig is”.