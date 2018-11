Kamer: Minister moet helderheid over zzp’er, 45-plusser en migrant geven

De Tweede Kamer wil van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meer duidelijkheid over de positie van zzp’ers, 45-plussers en arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Minister Koolmees kreeg woensdag van alle kanten kritiek tijdens een debat over de begroting van SZW. SP-Kamerlid Van Kent zei dat de minister „zelfs maatregelingen waarvoor brede steun in de Kamer is, niet voor elkaar krijgt.”

Zo zijn de meeste partijen het erover eens dat 45-plussers meer kansen moeten krijgen op de arbeidsmarkt, maar omdat de Kamer niet gelijkgestemd is over de uitwerking daarvan, gebeurt er weinig.

De VVD stelde eerder de zogenoemde doorstartbaan voor, die langdurig werklozen aan werk helpt met een driejarig contract en scholing. In het eerste jaar is het salaris lager, zo’n 80 procent, maar dat groeit met de jaren, aldus de VVD.

Oppositiepartijen konden zich niet in het plan vinden. Volgens Van Dijk (PvdA) toont het voorstel de „ware aard” van de VVD, omdat mensen „voor een lager salaris, langer flexibel aan het werk moeten.”

Van Kent (SP) vindt dat het plan „cadeautjes geeft aan werkgevers.” Ook Smeulders (GL) zei het voorstel niet te kunnen steunen als na het driejarig contract een goed vervolgplan ontbreekt. Wiersma (VVD) zei daarop een „heel pakket maatregelen”, maar „geen rode knop” te hebben om de kans op een aansluitende vaste baan te vergroten.

Tijdens het debat bleek verder dat er Kamerbrede steun is om de arbeidsongeschiktheidsverzekering onder zzp’ers beter te regelen. „80 procent van de zzp’ers is op dit moment niet verzekerd”, aldus Smeulders.

Hij zou graag zien dat er een acceptatieplicht komt voor verzekeraars. Voor Van Weyenberg (D66) ging verplicht stellen te ver, maar hij zei wel „dat te weinig zelfstandigen zich verzekeren.”

De D66’er vindt dat het nu „de hoofdroute” is om een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers. De coalitiepartijen onderzoeken nu wat binnen het Europese recht de mogelijkheden zijn.

SGP-Kamerlid Stoffer zei dat de SGP er „niet rouwig” om is dat er vanuit het kabinet geen steun is voor een verplichte verzekering. „Maar niets doen is ook geen optie.” Dat geldt volgens hem ook voor het rouwverlof. Nu het kabinet niets voelt voor een betaald rouwverlof, zet Stoffer in op onbetaald verlof.

De ChristenUnie vroeg tijdens het debat vooral aandacht voor arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt. „We zien dat er nog onbedoelde kostenvoordelen zijn voor werkgevers die met arbeidsmigranten werken.”

De Graaf (PVV) stelde dat christenen in Nederland meer tegen migranten moeten „strijden.” „Waar de islam groeit, worden Joden bedreigd. Als de Joden in Nederland op raken, dan zijn de christenen aan de beurt”, aldus de PVV’er.