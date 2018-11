Kamer: meer geld tegen meisjesbesnijdenis

Om meisjesbesnijdenis in het buitenland te bestrijden moet 2 miljoen euro worden vrijgemaakt. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een plan van GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks om dit te regelen. Met het geld wil de partij dat er ‘safe houses’ worden opgezet in landen waar genitale verminking vaak voorkomt.

In de opvanghuizen moeten meisjes en vrouwen niet alleen worden opgevangen, maar ook een toekomstperspectief worden geboden door middel van onderwijs en zorg, aldus Diks. „Deze barbaarse vorm van verminking moet de wereld uit, maar neemt helaas eerder toe dan af. Met het extra geld kan Nederland een grotere rol op zich nemen in de strijd tegen meisjesbesnijdenis.”

De ChristenUnie, D66, VVD, PvdA en de Partij voor de Dieren steunen het voorstel.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn meer dan 200 miljoen vrouwen slachtoffer van genitale verminking in dertig landen in Afrika en Azië.