Kamer: Meer armslag voor Expertisecentrum Euthanasie

Een meerderheid van de Tweede Kamer deelt het standpunt van VVD en D66 dat het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen: de Levenseindekliniek) een groter aandeel moet krijgen in het bijscholen van artsen rond euthanasie.

Een motie die minister Hugo de Jonge (VWS) opdraagt te onderzoeken hoe de armslag van de instelling kan worden verruimd, werd dinsdag met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de christelijke partijen stemden tegen.

Het indienen van de motie zorgde vorige week tijdens de behandeling van de VWS-begroting voor de nodige irritatie tussen De Jonge en de twee coalitiepartijen. De bewindsman beaamde tijdens het debat dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het coalitieakkoord hebben afgesproken om de kennis van (huis)artsen over de euthanasiewet te vergroten, maar wees er tegelijkertijd op dat hij die toezegging al is nagekomen. Alle huisartsen hebben namelijk een lijvig document toegestuurd gekregen, waarin de toetsingscommissies voor euthanasie uiteenzetten hoe de wet bij complexe meldingen over euthanasie wordt geïnterpreteerd.

De Jonge benadrukte verder dat ook artsenorganisatie KNMG aan bijscholing doet. Verder wees hij erop dat het expertisecentrum als privaat gefinancieerd instituut nooit als taak heeft gehad de hele beroepsgroep bij te scholen. Artsen konden patiënten met een complex euthanasieverzoek naar de instelling doorverwijzen, bijvoorbeeld als het in behandeling nemen ervan te ingewikkeld of te tijdrovend was.

Wat ook niet bijdroeg aan de sfeer was dat beide partijen hun motie vooraf al hadden aangekondigd in het AD, nog voordat De Jonge gelegenheid had gehad om nader met hen van gedachten te wisselen over hun verzoek en daarbij eventuele toezeggingen te doen.

Op aandringen van VVD en D66 gaat De Jonge ook na hoe kennisinstituten zoals ZonMW artsen kunnen helpen om tijdig met hun patiënten te spreken over het levenseinde en hun wensen ten aanzien van bijvoorbeeld palliatieve zorg of euthanasie. Een motie daarover kreeg dinsdag eveneens een meerderheid, maar naast CDA, CU en SGP vonden ook SP en DENK deze oproep overbodig.