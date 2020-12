Kamer: medaille voor hulpverleners die door hun werk uitvallen

Politiemensen, handhavers, brandweermensen, ambulancemedewerkers en andere hulpverleners die vanwege gebeurtenissen op hun werk uitvallen, moeten een medaille krijgen. Dat eerbetoon moet een vorm van waardering zijn, vindt de Tweede Kamer, die wil dat het kabinet een voorstel daartoe doet.

CDA-Kamerleden Madeleine van Toorenburg en Chris van Dam kwamen met het voorstel, omdat ze vinden dat hulpverleners „van wie we dag in, dag uit veel vragen” meer blijvende aandacht verdienen als het mis zou gaan. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld gewond raken of door andere fysieke of psychische redenen hun werk niet meer doen. Dat moet losstaan van een eventuele schadevergoeding.

Ook vinden de CDA’ers dat politiemensen die door hun werk een hoger risico lopen op het posttraumatische stresssyndroom ptss of oorsuizen, een goede regeling moeten krijgen. Het smartengeld waarvoor ze in aanmerking komen, moet fatsoenlijk zijn en mag wat hun betreft niet afhangen van het potje geld dat de politie als werkgever voor beroepsziekten heeft gereserveerd. De Tweede Kamer steunt dat voorstel ook.