Kamer maakt het Visser niet lastig

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) is donderdag niet in de problemen gekomen bij een debat waarin de gang van zaken rond het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen opnieuw centraal stond.

De bewindsvrouw zou al ruim anderhalf jaar naar een nieuwe locatie voor de kazerne hebben gezocht, schreef de Volkskrant zaterdag. Vissers bewering dat het „formele alternatievenonderzoek” in mei 2019 was gestart, zou niet kloppen. Verder zou defensieminister Ank Bijleveld bij het proces betrokken zijn geweest.

De Kamer wilde opheldering over de betrokkenheid van de minister. Een verzoek vanuit de oppositie om ook Bijleveld uit te nodigen kreeg geen meerderheid.

Volgens de staatssecretaris is er niets vreemds aan de rol van Bijleveld. „Het is vrij gebruikelijk op een departement dat je grote politieke besluiten met elkaar deelt.” De staatssecretaris benadrukte dat zij verantwoordelijk is. Ook herhaalde ze dat het proces niet goed is gegaan, zowel richting de Kamer als richting Zeeland. In februari ging de bewindsvrouw door het stof voor de gang van zaken rond de afgeblazen verhuizing naar Zeeland. Het plan is nu om de kazerne van Doorn naar Nieuw-Milligen, bij Apeldoorn, te verhuizen.

Wantrouwen

Het afgesplitste Kamerlid Henk Krol had zijn conclusie vooraf al getrokken, en kwam met een motie van wantrouwen. Die lijkt echter op weinig steun te kunnen rekenen. De meerderheid van de Kamer had er geen behoefte aan het debat van februari te herhalen.

50PLUS, PvdA en SP willen dat het kabinet compensatiepakket voor Zeeland ook opneemt dat de tol voor de Westerscheldetunnel wordt afschaft. Volgens de huidige planning wordt er nog een kleine dertien jaar tol geheven voor de tunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Visser wees erop dat zij niet bij dit proces betrokken is en dat de gesprekken lopen. Het kabinet onderhandelt onder leiding van minister Knops (Binnenlandse Zaken) met Zeeland over compensatie. De uitkomst wordt eind deze maand verwacht.

Radar Herwijnen

De Kamer sprak verder met Visser over de geplande komst van een militair radarstation in het Gelderse Herwijnen, een dorp in de gemeente West Betuwe. Het proces verloopt moeizaam. Omdat de gemeente niet wil meewerken, is Visser een regeling gestart waarmee Defensie de radar alsnog kan plaatsen.

Bewoners zijn bang voor gezondheidsrisico’s door straling van de radartoren. In Herwijnen staat al een weerradar van het KNMI. Ook heeft de plaats te maken met navigatieradars van schepen op de Waal. TNO concludeerde na onderzoek dat de straling ook bij de komst van de militaire radar binnen de richtlijn blijft.

Naar verluidt komt de spierziekte ALS in Herwijnen 36 keer zo vaak voor als gemiddeld. Visser heeft de GGD gevraagd het aantal ALS-patiënten in het dorp te bevestigen en dit te duiden.

De Raad van State kan de komst van de militaire radar uiteindelijk nog dwarsbomen.