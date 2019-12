Kamer: maak rapport over Bahreinse asielzoeker openbaar

Een vertrouwelijk rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de uitzetting van een Bahreinse asielzoeker vorig jaar moet alsnog openbaar worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een oproep van Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Attje Kuiken (PvdA).

Ali Mohammed Al-Showaikh werd vorig jaar nadat hij was uitgezet meteen aangehouden. In mei van dit jaar meldde Amnesty dat hij is veroordeeld tot levenslang wegens „terroristische activiteiten”.

Vorige week bleek dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst een verzoek had afgewezen dat Ali Mohammed al-Showaikh op het laatste moment deed. Een nieuw document in het Arabisch dat zou bewijzen dat hij gevaar liep in zijn thuisland werd niet meegewogen, omdat het onvertaald was en kort voor de uitzetting werd overlegd, staat in een vertrouwelijk rapport van de Inspectie.

Verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol schreef vorige week aan de Kamer dat „de Inspectie adviseert om het rapport niet openbaar te maken, in het belang van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon”. Maar Al-Showaikh heeft volgens ingewijden laten weten geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking. Ook zijn advocaat en Vluchtelingenwerk Nederland vinden dat het rapport openbaar kan worden gemaakt.

Deze reacties van betrokkenen wilde Broekers ook alleen vertrouwelijk met de Kamer delen. Maar alles moet nu alsnog openbaar, vindt de Kamer.