Kamer: Maak haast met toegankelijk ov

De Tweede Kamer vindt dat het kabinet meer haast moet maken met het toegankelijker maken van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf sneed het onderwerp woensdag aan tijdens de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer. In juni dit jaar bood de CU het kabinet een tienpuntenplan aan over dit thema, maar staatssecretaris Van Veldhoven maakt volgens Van der Graaf te weinig haast met het omzetten van deze plannen in wetgeving.

De ChristenUnie wil nu dat Van Veldhoven voor februari met een wet komt. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt Van der Graaf voor haar wens steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Lelylijn

De ChristenUnie wil dat het Rijk gaat investeren om de Lelylijn te realiseren. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van de partij. De Lelylijn moet een snelle verbinding garanderen tussen Noord-Nederland en Amsterdam via Drachten, Emmeloord en Lelystad.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf: „Er wordt al langer gesproken over de aanleg van de Lelylijn, maar onderzoek laat nu zien dat deze lijn ook haalbaar en betaalbaar is. Bovendien wordt de reistijd tussen Noord-Nederland en de Randstad aanzienlijk verkort.”

De aanleg van de lijn zou betaald kunnen worden uit het groeifonds dat het kabinet eerder dit jaar introduceerde.

Rekeningrijden

Coalitiepartij D66 wil dat het kabinet vaart maakt met voorbereidingen om het rekeningrijden in te voeren. De partij wil dat om files en stikstofuitstoot tegen te gaan. De plannen van D66 gaan veel verder dan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil.

De motorrijtuigenbelasting moet van D66 op de helling. “Het is eerlijker te betalen voor een auto die rijdt, dan voor een auto die stilstaat.”