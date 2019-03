Kamer lucht hart over ‘salafistische’ school

De Tweede Kamer geeft donderdagmiddag nog eens lucht aan zijn zorgen over de Amsterdamse school die leerlingen salafistische ideeën zou bijbrengen. De Kamer wil liefst drie ministers aan de tand voelen over de misstanden op het Cornelius Haga Lyceum. Maar sluiting van de islamitische middelbare school zit er voorlopig niet in, maakte het kabinet al eerder duidelijk.

De Kamer wil minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs), maar ook diens collega’s Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Wouter Koolmees van Integratie spreken. Voordat het debat begint moeten zij per brief uitleggen wat de islamitische school nu precies heeft misdaan, vindt GroenLinkser Lisa Westerveld, die het voortouw nam om de ministers naar de Kamer te roepen.

Een flink deel van de Kamer zou de school liefst zo snel mogelijk willen sluiten. Maar de grondwettelijk vastgelegde grote zelfstandigheid van scholen maakt dat heel moeilijk. Daarom willen veel oppositiepartijen die vrijheid van onderwijs intomen. Ook regeringspartijen VVD en D66 voelen daar wel voor, maar dat is voor coalitiepartners CDA en ChristenUnie onbespreekbaar.