Kamer loopt nog niet warm voor compensatiewet toeslagenaffaire

De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over de wet die de compensatie voor gedupeerden in de toeslagenaffaire moet regelen. Kamerleden vrezen dat „murw geslagen ouders” wederom een bureaucratisch doolhof in worden gestuurd. Zij vragen zich ook waarom de Belastingdienst, die verantwoordelijk is voor de affaire, zelf de afhandeling regelt.

Vooral de oppositie is kritisch op het wetsvoorstel, waarmee staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) de compensatie wil regelen. Maar ook vanuit de coalitiepartijen klinken zorgen. Van Huffelen zelf stelde woensdag voor aanvang van het debat al voor om het tweede deel ervan volgende week te houden, zodat ze genoeg tijd heeft om alle vragen goed te beantwoorden.

Recent presenteerde de bewindsvrouw een stroomschema, aan de hand waarvan ouders kunnen zien voor welke compensatieregelingen ze eventueel in aanmerking komen. Er zijn namelijk tal van groepen die op verschillende manieren worden gecompenseerd: ouders die slachtoffer zijn geworden van „institutionele vooringenomenheid”, ouders die in specifieke groepen zaten waarin fraudebestrijders over de schreef zijn gegaan en ouders die in de problemen zijn gekomen door de manier waarop het toeslagenstelsel in elkaar zat.

Maar is zo’n schema wel duidelijk genoeg en waarom ligt de bewijslast bij ouders zelf als ze bezwaar willen maken tegen een negatief besluit, vragen Kamerleden zich af. Verschillende Kamerleden uitten ook hun ongemak omdat ze enerzijds snel duidelijkheid willen bieden aan de getroffen ouders en anderzijds de tijd willen nemen om de wet goed te behandelen, zodat de compensatieregelingen goed in elkaar zitten.