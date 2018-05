Kamer kritisch over plannen EU-begroting

De Tweede Kamer is weinig positief over de plannen voor een nieuwe EU-begroting. SP-Kamerlid Renske Leijten noemt het „bizar” dat het budget groeit, terwijl Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat.

Ook de ChristenUnie wil dat „de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Commissie niet groter, maar juist kleiner wordt”. Kamerlid Stieneke van der Graaf pleit ook voor een „eerlijker” verdeling van de lasten over de lidstaten.

De VVD is tevreden met de hogere uitgaven in de plannen voor migratie en klimaat, maar vindt net als de CU dat de totale kosten moeten dalen, niet stijgen. „Nederland moet de komende twee jaar taai en slim onderhandelen”, vindt Kamerlid Anne Mulder.

Zelfs D66, de meest pro-Europese partij in het parlement, is kritisch, maar dan om andere redenen. Kees Verhoeven stelt dat de Unie te veel in oude patronen blijft hangen. „Het is tijd dat de oude Europese economie van landbouwsubsidies plaatsmaakt voor de nieuwe economie van kennisdeling en innovatie.” Ook D66 wil liever niet meer afdragen aan Brussel, maar Verhoeven noemt het bij voorbaat uitsluiten van een hogere bijdrage „onverstandig”.

„Onevenwichtig en onacceptabel”, noemt Pieter Omtzigt (CDA) de voorstellen. Wat zijn partij betreft moet er „een beter voorstel komen waarbij de lasten voor Nederland rechtvaardiger uitvallen”.

PVV’er Vicky Maeijer noemt de plannen „onacceptabel”. „Laat die Europese elite haar eurofiele hobby’s uit eigen zak financieren en van ons belastinggeld en onze korting afblijven.”