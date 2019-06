Kamer kribbig over Ruttes loondreigement

Het dreigement dat premier Mark Rutte afgelopen zaterdag uitte richting het bedrijfsleven is maar weinig waard, als de premier dat niet concreter wil maken. Dat was dinsdag de teneur in de Tweede Kamer, waar Rutte aan de tand werd gevoeld over zijn uitspraken.

Rutte zei op een VVD-congres dat de overheid zal ingrijpen als grote bedrijven hun winsten niet gaan delen met hun werknemers. Dat zou kunnen zijn door het schrappen van een geplande verlaging van de vennootschapsbelasting.

"Er klonk applaus in huize Marijnissen", zei SP-leider Lilian Marijnissen. Maar dat Rutte geen deadline aan zijn dreigement verbindt "geeft weinig vertrouwen", voegde ze eraan toe.

"Goed verhaal", zei Jesse Klaver (GroenLinks). Maar ook hij vindt dat Rutte niet genoeg doorpakt, en stelde voor om op Prinsjesdag in september de balans op te maken. Als er dan geen loonbod ligt van grote bedrijven, zou de verlaging van de vennootschapsbelasting van tafel moeten, opperde hij.

Maar de bedrijven op deze manier binden aan de "Haagse agenda" vindt Rutte "niet wijs". Volgens de premier "weten bedrijven heel goed wat er nu moet gebeuren" en wil hij "nu even bedrijven de kans geven bij te trekken".

Hoe groot de loonstijging zou moeten zijn, liet Rutte ook in het midden, ondanks herhaaldelijke vragen uit de Kamer. "Ik ga geen percentages noemen, dat weten bedrijven heel goed zelf. Maar als ik zie wat topmannen krijgen, is dat de richting waarin je kan denken", was het enige wat hij daar over kwijt wilde.

Meerdere Kamerleden benadrukten dat er ook nog een andere manier is waarop het kabinet meer financiële ruimte voor burgers kan creëren, namelijk door de lasten te verlagen. "Veel mensen hebben het moeilijk", betoogde Geert Wilders, en dat komt door de "ene lastenverzwaring na de andere. Hogere energierekening, hogere huren, de btw-verhoging. We hebben een overschot van 10 miljard. Kies nou eens voor Nederlanders", luidde de oproep van de PVV-leider.