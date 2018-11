Kamer: kijk of prestatiegeld naar leraar kan

De Tweede Kamer wil kijken of geld uit een potje voor onderwijsverbeteringen na 2020 niet naar de lerarensalarissen kan. De Kamer drukte dat plan van CDA en D66 door, ook al voelt minister Arie Slob (Basisonderwijs) er weinig voor.

Basisscholen krijgen jaarlijks 263 miljoen euro om hun onderwijs bijvoorbeeld ‘uitdagender’ te maken. D66 en CDA vinden de doelen van deze zogeheten prestatiebox maar vaag en hebben hun twijfels over de besteding van het geld. Dan kan het beter dienen om de loonkloof tussen basisschoolleraren en hun collega’s op de middelbare school te verkleinen, denken de beide regeringspartijen. Ze kregen steun van de oppositie, die vorige week nog hoonde dat D66 en CDA leraren de huid al verkochten voor de beer geschoten was.

Slob is een stuk enthousiaster over de prestatiebox en wijst erop dat veel van dat geld terechtkomt bij bijvoorbeeld extra leerkrachten en onderwijsassistenten. Leerkrachten zijn er niet mee geholpen als dat geld verdwijnt, denkt hij. Bovendien worden de afspraken met de scholen in 2020 toch al tegen het licht gehouden.