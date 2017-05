Kamer kiest Tjeenk Willink als informateur

De Tweede Kamer heeft dinsdag Herman Tjeenk Willink aangewezen als informateur. De minister van staat en voormalig vicepresident van de Raad van State moet de vastgelopen kabinetsformatie uit het slop trekken. Naar verluidt wil hij al meteen woensdag aan de slag.

Alleen de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de voordracht van Tjeenk Willink. De aanstelling van de ervaren PvdA-coryfee werd maandag geopperd door scheidend informateur Edith Schippers, die voor zichzelf geen mogelijkheden meer zag om door te gaan. Elke mogelijke meerderheidscoalitie stuit „op bezwaren van op zijn minst een van de betrokken fracties”, meldde ze.

Sinds de verkiezingen in maart is één serieuze poging gedaan tot een kabinet te komen. Die gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks klapten eerder deze maand. Een gesprek vorige week tussen D66-leider Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie als mogelijk alternatief voor GroenLinks, liep op niets uit.

In het debat dinsdag bleek dat nog niet iedereen hier vrede mee heeft gesloten. CDA-leider Sybrand Buma verweet Pechtold Segers „over de tafel” te hebben getrokken, door voorwaarden te stellen in wat een verkennend gesprek moest zijn. Maar volgens Pechtold wisten hij en Segers van tevoren dat er over de inhoud zou worden gesproken.