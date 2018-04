Kamer keurt reeks gemeentefusies goed

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het samenvoegen van een aantal gemeenten, een kwestie waar in sommige gemeenten van tevoren veel over te doen was. De kritiek op de herindelingen veranderden uiteindelijk niets aan het eindresultaat. Alle samenvoegingen gaan door.

In totaal gaan 37 huidige gemeenten op in twaalf nieuwe. Vooral op de fusie van Groningen, Ten Boer en Haren is al langer kritiek.

Een deel van de lokale politiek in Haren ageert al jaren tegen de plannen. In een referendum in 2014 stemde een grote meerderheid van de Harense bevolking tegen. Een burgercomit├ę spande zelfs een zaak aan, maar ving bot bij de rechter. Begin dit jaar werd er nog een petitie met ruim 5.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens de provincie Groningen is de herindeling nodig, omdat Haren niet in staat is financieel zelfstandig te blijven.