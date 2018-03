Kamer: kapittel topverdiener zorg bij opslag

Topverdieners in de gezondheidszorg die nu het nog kan nog gauw opslag regelen, verdienen een standje, vindt de Tweede Kamer. De Kamer kan die praktijken niet tegengaan, omdat de grootverdieners binnen de regels blijven. Maar het kabinet moet deze zorgbestuurders ten minste aanspreken op „het ongewenste signaal” dat van zo’n salarisverhoging uitgaat.

Bestuurders in de zorg mogen niet meer verdienen dan een minister. Wie al meer verdiende voor die regel inging, kreeg tot 2022 de tijd om zijn salaris in stapjes terug te brengen tot het binnen de perken is. Maar zeven van de 25 meest verdienende zorgbestuurders ging er de afgelopen vier jaar juist nog fors op vooruit, stelt de Kamer ontevreden vast.

Deze bestuurders overtreden de regels niet, maar gaan wel in tegen „de geest van de wet”, vindt GroenLinks. De partij riep het kabinet op protest aan te tekenen en kreeg steun van de hele Kamer, op de VVD na.