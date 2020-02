Kamer kan leven met ruimer vuurwerkverbod

Het vuurwerkverbod dat het kabinet voor ogen staat, kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer, zo bleek woensdag. Of er vervolgstappen komen en hoe snel blijft ongewis.

Onder aanvoering van minister Grapperhaus (Justitie) gaf de ministerraad in januari vol gas. Zwaar vuurwerk met een zogeheten F3-status, zoals ratelbanden en Chinese rollen, gingen in december al in de ban. Hetzelfde gold voor de single shots, waarbij een lichtkogel uit een plastic buis wordt geschoten. Die zijn er in een zware vorm (F3) en in een lichte (F2), maar beide mochten niet meer worden afgevuurd.

Op tafel lag echter altijd nog het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit 2017 om in één keer stevig in te grijpen en vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. Daar uitvoering aan geven, vergde veel masseerwerk. Voor de VVD gingen de in december afgekondigde verboden al te ver, voor het CDA lag daar ongeveer de grens en D66 en ChristenUnie hadden zelfs wel oren naar een totaalverbod.

Het kabinet besloot uiteindelijk tot een soort OVV-plus-model: al de komende jaarwisseling zijn vuurpijlen plus zo’n beetje al het F2-knalvuurwerk verboden. Wat overblijft, is het F2-siervuurwerk, zoals fonteinen en tollen en het F1-kindervuurwerk (knalerwten en sterrenregens) dat mag worden afgestoken gedurende het hele jaar.

Dat compromis was eigenlijk van niemand en dus restte Grapperhaus en minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) woensdag weinig anders dan te proberen het kabinetsvoorstel zo snel en zo sober mogelijk door de Kamer te loodsen, als betrof het een hamerstuk.

Dat lukte redelijk. GroenLinks en de Partij voor de Dieren probeerde D66 en ChristenUnie voor het blok te zetten met een initiatiefwet. Uitgangspunt daarvan is een totaal vuurwerkverbod, waar vervolgens met ministeriële regelingen nog wat uitzonderingen op te maken zijn, bijvoorbeeld voor kindervuurwerk. De poging om de coalitie uit elkaar te spelen, mislukte. D66 en CU hielden de boot af.

CDA-Kamerlid Van Dam had vooraf laten weten concrete plannen te willen zien voor het versterken van de handhavingscapaciteit van de politie. Grapperhaus bediende hem met de toezegging dat hij nagaat of de mogelijkheid om preventief te fouilleren op zwaar vuurwerk kan worden verruimd. Een andere wens van Van Dam, een door het kabinet te lanceren beschavingsoffensief, lag gevoeliger. Verder dan de aankondiging dat minister Dekker (Rechtsbescherming) samen met de ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en Volksgezondheid het jeugdwerk willen versterken om te voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit belanden, wilde Grapperhaus niet gaan.

Uiteindelijk leed de VVD de meeste pijn. Volgens de fractie moet het kabinet de vuurwerkbranche die nu met een onverkoopbare handelsvoorraad vuurwerk zit opgescheept tegemoet komen en proberen gezamenlijk tot een vorm van schadeloosstelling te komen. Maar Van Veldhoven herhaalde wat premier Rutte vrijdag al zei: dit is ondernemersrisico.

Het kabinet wilde nog niet vooruitlopen op de vraag wat er gebeurt als ook de komende jaarwisseling weer door allerlei rellen wordt ontsierd. Wel gaf Grapperhaus een veelbetekende winstwaarschuwing: hufterigheid verdwijnt niet door een vuurwerkverbod.