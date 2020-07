Kamer: kabinet schendt Grondwet met achterhouden Poch-stukken

Het kabinet schendt de Grondwet als het blijft weigeren om documenten met de Tweede Kamer te delen over de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch. De stukken moeten „zo spoedig mogelijk” alsnog naar de Kamer, herhaalt een Kamermeerderheid.

De Kamer heeft justitieminister Ferd Grapperhaus al een en andermaal opgedragen de documenten met de Kamer te delen. Maar die „verschuilt zich achter de door hemzelf ingestelde commissie” die onderzoekt of Nederland over de schreef is gegaan bij het arrangeren van Pochs arrestatie, vinden regeringspartijen D66 en ChristenUnie en de hele oppositie.

De minister liet telkens weten dat hij geen stukken meer afgeeft zolang het onderzoek loopt. De commissie zou dat hinderlijk vinden.

Veel partijen zijn al langer ontevreden over de omgang van het kabinet met het grondwettelijke recht van de Kamer op informatie. Kamervoorzitter Khadija Arib heeft gezegd het kabinet daarop aan te spreken.