Kamer juicht om historisch besluit gaswinning

De Tweede Kamer is eensgezind tevreden over het besluit van het kabinet om de gaswinning in Groningen volledig te stoppen in 2030 en nog eerder als het mogelijk is. Partijen spreken van een „historisch besluit”.

„Hiermee laat het kabinet zien dat de veiligheid van Groningers echt op de eerste plaats staat”, laat Rob Jetten van D66 weten. Coalitiepartner ChristenUnie noemt het goed nieuws voor de Groningers, die zich jarenlang onveilig hebben gevoeld.

„Den Haag heeft een ereschuld aan de Groningers. Recht doen en herstel van geschonden vertrouwen moeten centraal staan. We willen Groningen een nieuw toekomstperspectief geven en ervoor zorgen dat de provincie koploper wordt in de energietransitie”, aldus Carla Dik-Faber van de ChristenUnie.

Agnes Mulder van het CDA is blij dat de gaskraan op de snelst mogelijke manier dichtgaat. „De stikstoffabriek waarvoor het CDA al jaren pleit, draagt daaraan bij, evenals de industrie en alle huishoudens. Daarmee krijgt Groningen weer perspectief en dat is hard nodig.”

Ook de oppositie juicht het besluit toe. Henk Nijboer (PvdA) twitterde: „Gaswinning Groningen volledig afbouwen naar 0 is een historische stap. Nu zaak Groningers recht te doen, schades zonder rompslomp te vergoeden en perspectief te bieden voor het gebied.”

„De richting die dit kabinet inslaat is de juiste. Groningers moeten er zeker van kunnen zijn dat het niet bij plannen blijft, maar dat de afbouw van de gaswinning snel werkelijkheid wordt”, zegt Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Ze wil snel een Kamerdebat over de plannen.

Haar SP-collega Sandra Beckerman vindt dat de Groningers „deze overwinning” niet cadeau hebben gekregen. „Hier is lang en hard voor gestreden. We zijn er nog lang niet en we kennen nog niet alle details, maar dit is eindelijk goed nieuws.”