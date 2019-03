Kamer: Islamitische school A’dam snel sluiten

Alle fracties in de Tweede Kamer vinden dat het Cornelius Haga Lyceum, een islamitische school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, zo snel mogelijk moet sluiten.

Dat bleek dinsdag in de Tweede Kamer tijdens het wekelijkse mondelinge vragenuur. „Als er in een café drugs wordt aangetroffen, dan gaat dat café dicht. Dat zelfde moet gebeuren met een school die antidemocratisch is en integratie in de samenleving tegenwerkt”, zo stelde PvdA-fractievoorzitter Asscher. Vorige week kwam naar buiten dat leerlingen op de school geen veilige en democratische vorming krijgen en dat de bestuurders banden hebben met jihadisten.

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs erkende dat hij op dit moment geen wettelijke instrumenten heeft om de school direct te sluiten. Bij de Kamer is momenteel wel een wet in behandeling die strengere eisen stelt aan nieuw te stichten scholen. Bestuurders moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en ook de onderwijskwaliteit moet bij vooraf op orde zijn.

Om bestaande scholen te kunnen sluiten, zou er een aanpassing kunnen komen in de Wet op de burgerschapsvorming. Slob gaf aan dat die wet momenteel bij de Raad van State ligt voor advies. Eind deze maand zou de wet terugkomen en daarna kan het kabinet deze naar de Tweede Kamer sturen. Indien gewenst kunnen kabinet en Kamer deze wet aanscherpen zodat scholen die niet voldoen aan de gestelde eisen voor burgerschap, de deuren moeten sluiten.

Slob gaf aan dat de wet die het onderwijstoezicht regelt, een mogelijkheid biedt om de bekostiging van scholen tijdelijk op te schorten. Dat kan als de schoolleiding de onderwijsinspectie tegenwerkt bij aangekondigde en onaangekondigde schoolbezoeken. Vorige week besloot een aantal inspecteurs het Cornelis Haga Lyceum te verlaten omdat ze hun werk niet goed konden doen. Op dit moment zou de inspectie wel weer welkom zijn.

De minister gaf aan dat de inspectie de school op drie manieren volgt. Allereerst kijkt de inspectie naar de onderwijskwaliteit. Verder vindt onderzoek plaats naar de manier waarop de school de subsidie besteedt. Daar is volgens Slob aanleiding voor. Tot slot bekijkt de inspectie de bestuursstructuur. In de praktijk zouden er andere mensen de koers van de school bepalen dan op papier staat.

Als de school op een of meerdere van deze punten in de ogen van de inspectie niet goed scoort, zal Slob de geldkraan tijdelijk dichtdraaien. En als de resultaten niet verbeteren, dan blijft de geldkraan dicht en zal de school moeten sluiten omdat de onderwijsinstelling op den duur de salarissen van de leerkrachten niet meer kan betalen, aldus de bewindsman.

In antwoord op kritische vragen van SP en D66 zei Slob dat de vrijheid van onderwijs nooit een vrijbrief mag zijn voor slecht onderwijs.