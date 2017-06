Kamer in de bres voor mantelzorgers

Het kabinet moet zich beter inspannen om overbelaste mantelzorgers te bevrijden uit hun benaderde positie.

Die oproep deed vrijwel de hele Tweede Kamer woensdag aan staatssecretaris Van Rijn (VWS).

Nederland kent 4 miljoen mantelzorgers, van wie er 610.000 langer dan drie maanden en meer dan acht uur per dag ondersteuning bieden aan zorgbehoevende naasten. Bijna 40 procent van hen heeft weleens last van een depressie; iets wat bij een op de twintig weleens tot zelfmoordgedachten leidt, zo bleek onlangs uit onderzoek van VUmc.

Slechts een derde van de mantelzorgers maakte vorig jaar echter gebruik van vervangende zorg, ook wel respijtzorg genoemd, terwijl meer dan 70 procent aangaf daar wel behoefte aan te hebben. CU-Tweede Kamerlid Dik-Faber wees erop dat maar 20 procent van de dementerenden wordt begeleid door een zogenaamde casemanager, een persoonlijk begeleider die de mantelzorger kan ontlasten. Zij noemde dat ontstellend laag.

Veel hulp blijft onbenut, constateerde GroenLinks-Kamerlid Ellemeet. Zij vroeg Van Rijn om samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo een landelijke campagne te organiseren, zodat mantelzorgers zich bewuster worden van hun rechten. Van Rijn zegde toe dat hij met de organisaties wil nagaan hoe mantelzorgers beter op de hoogte kunnen worden gebracht van de bestaande gemeentelijke voorzieningen.

CU-Kamerlid Dik-Faber stelde voor om werkgevers die overmatige kosten moeten maken wanneer werknemers mantelzorgverlof opnemen, financieel tegemoet te komen. Zij pleitte voor een nieuw mantelzorgfonds. Volgens Van Rijn ligt hier echter geen taak voor de overheid en moeten werkgevers en werknemers er samen uit komen.

SGP-leider Van der Staaij wees op de landelijke subsidieregeling voor het aansturen en bijscholen van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Hij wil weten of een soortgelijke regeling ook mogelijk is voor vrijwilligers in de dementiezorg om zo de druk op mantelzorgers te verlichten. Van Rijn wil de mogelijkheden daartoe bestuderen, mits volgende week bij de stemmingen blijkt dat een meerderheid het SGP-verzoek steunt.