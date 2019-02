Kamer in de ban van kinderpardon en mankpardon

De Tweede Kamer was vorige week helemaal in de ban van het kinderpardon. En Hiddema, Tweede Kamerlid namens Forum voor Democratie, heeft een mankpardon.

Het 74-jarige FvD-Kamerlid Hiddema kreeg in het kerstreces een nieuwe heup. Inmiddels heeft hij zijn krukken ingewisseld voor een wandelstok. Het gaat dus weer de goede kant op.

De wandelstok is een bijzondere. Op de plaats van het handvat zit een uil. Volgens Hiddema een verlengstuk van zichzelf: „Een scherpe blik, wijsheid, stabiliteit en recht op de prooi af.”

Toch had Hiddema vorige week in de grote vergaderzaal tijdens het debat over het kinderpardon nog wel enige moeite om bij het spreekgestoelte te komen. Nu zit Forum voor Democratie helemaal achterin, en dat kost sowieso meer tijd.

Toen Hiddema plaats had genomen achter het katheder, moest hij nog even een plekje zoeken voor zijn stok en daarna nog een slok water nemen.

Dat alles ontlokte Kamervoorzitter Arib de grappige opmerking dat de spreektijd van Hiddema al bijna voorbij was nog voor hij zijn speech was begonnen.

Hiddema bleef onverstoorbaar en in lijn met het onderwerp dat aan de orde was, meldde hij Arib: „Ik heb een mankpardon.”