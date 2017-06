Kamer herdenkt aanslag Londense moskee

De Tweede Kamer heeft dinsdag stilgestaan bij de aanslag op bezoekers van een Londense moskee, die zondagavond plaatsvond. De herdenking werd bijgewoond door de Britse ambassadeur Geoffrey Adams, die nu al voor de vierde keer dit jaar in de Kamer was om een aanslag in zijn thuisland te herdenken.

„Vervreemdend”, zo citeerde Kamervoorzitter Khadija Arib een inwoner van Londen over de situatie in het land. „Met iedere aanslag wordt er een stukje grond onder hun voeten weggeslagen.” Volgens Arib is de aanslag - net als de eerdere in Manchester, bij Westminster en op de London Bridge - een „aanval op tolerantie, vrijheid en respect”.

Premier Mark Rutte benadrukte dat de aanslag „terug te voeren is op het gif van agressief wij-zij-denken, vijandig tegen alles wat anders is”. Volgens Rutte is dat meteen ook „de enige echte wij-zij-tegenstelling: zij, een kleine groep die kiest voor geweld en wij, die met meer zijn en geloven in overleg, democratie en gelijkwaardigheid”.