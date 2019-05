Kamer: Helder misdaadcijfers asielzoekers op

De Tweede Kamer wil weten waarom in een rapport van het ministerie van Justitie zware misdrijven gepleegd door asielzoekers niet concreet worden benoemd. Meerdere partijen verdenken staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) ervan moord en verkrachting door asielzoekers zo onder het tapijt te hebben willen vegen.

Harbers maakte dinsdag bekend van hoeveel delicten asielzoekers vorig jaar werden verdacht. Het was voor het eerst dat hij zulke cijfers verstrekte, na lang aandringen van veel partijen. Van lichte vergrijpen als winkeldiefstal rapporteerde de staatssecretaris precieze aantallen. Maar zware misdrijven schaarde hij onder het kopje ‘overig’, waardoor onzichtbaar bleef hoe vaak asielzoekers van zulke delicten werden verdacht.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg is "nijdig" dat "we opnieuw geen openheid hebben gekregen over ernstige misdrijven die zijn gepleegd door asielzoekers". Ze wil uiterlijk volgende week opheldering van de staatssecretaris en kreeg steun van de Kamer. Onder andere PVV en SP spreken van het "verdoezelen" van misdaden.

PVV-leider Geert Wilders bracht in herinnering dat op het misleiden van de Tweede Kamer "de politieke doodstraf" staat. Hij stelde dat dus het vertrouwen in Harbers in het geding is, en eiste dat die daarom donderdag nog naar de Kamer zou komen. Maar een Kamermeerderheid wil eerst een reactie van het kabinet afwachten.

Het ministerie zegt nu uit te zoeken hoe het rapport precies tot stand is gekomen. Dat moet bijvoorbeeld ophelderen wanneer de precieze aantallen voor zware delicten op het departement bekend waren en of en hoe ambtenaren de politiecijfers hebben bewerkt.

apport verdoezelt ernstige misdrijven asielzoekers