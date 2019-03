Kamer hekelt meldpunt „linkse indoctrinatie”

Het meldpunt van FVD waar gevallen van „linkse indoctrinatie” in het onderwijs kunnen worden gemeld, kan op weinig steun in de Tweede Kamer rekenen. „Walgelijk”, noemde VVD’er Rudmer Heerema het woensdag. Ook andere partijen toonden zich bezorgd. Kamerlid Harm Beertema (PVV) sprak zich als enige ondubbelzinnig uit voor het meldpunt.

Heerema wilde van onderwijsminister Slob weten „in hoeverre het filmen van een leraar en het plaatsen van een filmpje is toegestaan.” Slob wees erop dat of en hoe leerlingen hun telefoon op school kunnen gebruiken, aan de schoolleiding is. Het zijn ook de scholen die bepalen hoe overtredingen van de regels worden bestraft.

De meeste partijen zijn het erover eens dat het filmen van docenten en verspreiden van filmpjes de sociale veiligheid niet ten goede komt. Beertema benadrukte dat hij eerder al heeft voorgesteld mobieltjes te verbannen uit de klas. Maar zolang ze zijn toegestaan, is het goed als leerlingen „proberen de vreselijke linkse zelfvoldaanheid van leraren te ontmaskeren.” De PVV’er zei regelmatig grof te worden benaderd op Twitter. „Ik ben gisteren nog voor Goebbels uitgemaakt door een leraar geschiedenis.”

Sinds medio maart roept FVD op „ervaringen met vooringenomen toetsen, politiek gekleurde examenvragen, eenzijdige lesboeken, oikofobe projecten en partijdige docenten” naar de partij te mailen.