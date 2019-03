Kamer hekelt kritiek KLM-topman op vliegtaks

De kritiek van KLM-topman Pieter Elbers op de invoering van een vliegtaks valt niet goed in de Tweede Kamer. Het kabinet wil de vliegbelasting, die naar verwachting 7 euro zal bedragen, in 2021 invoeren. „Dit valt me enorm tegen. Elbers weet niet wat er speelt in de samenleving.”, zegt Jan Paternotte (D66).

Volgens Elbers zit de Nederlandse Staat „zijn staatsdeelneming in Air France-KLM dwars met de vliegbelasting”. Vorige week nam het kabinet voor 744 miljoen euro een belang in de luchtvaartmaatschappij. „Straks zitten er meer belastingen op een vliegticket dan de werkelijke kosten”, verklaarde de topman in de Telegraaf. Het kabinet maakte zich de afgelopen weken nog sterk voor de herbenoeming van Elbers.

„Ik verwacht van de KLM-topman dat hij niet wegloopt van zijn verantwoordelijkheid om ook een fundamentele bijdrage aan het verduurzamen van de luchtvaart te leveren”, laat Paternotte weten. Eppo Bruins van coalitiepartner ChristenUnie vindt dat Elbers niets te klagen heeft. „Er zit nog steeds geen btw op vliegtickets en geen belasting op kerosine. Eerlijker beprijzing van vliegen is echt nodig. En daar moeten ook internationale afspraken over worden gemaakt.”

Suzanne Kröger (GroenLinks) spreekt van „de arrogantie van een sector die al decennia gewend is het beleid naar zijn hand te zetten en nog niet door heeft dat die tijd voorbij is”. Er is nu geen eerlijke beprijzing van vliegen, meent Cem Laçin van de SP. Hij wil accijns op kerosine en btw op vliegtickets. Een vliegtaks moet volgens hem vooral veelvliegers zwaarder treffen. Met het huidig kabinetsvoorstel is hij niet blij.

Het kabinet geeft de voorkeur aan een Europese vliegbelasting, maar voert een eigen vliegtaks in als er geen akkoord in Brussel over wordt bereikt. Een aantal lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, heeft al een vliegbelasting.