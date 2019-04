Kamer: haal coffeeshopbaas naar Nederland

De Tweede Kamer wil dat minister Ferd Grapperhaus er alles aan doet om coffeeshopbaas Johan van Laarhoven, die door blunders van Nederlandse instanties in een Thaise gevangenis is beland, snel naar Nederland te krijgen. Een oproep daartoe van D66-Kamerlid Vera Bergkamp kan rekenen op brede steun.

Van Laarhoven kwam vijf jaar geleden in beeld bij de Thaise autoriteiten door een rechtshulpverzoek vanuit Nederland. Hij werd opgepakt en wegens witwassen veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf. Zijn Thaise echtgenote, die door justitie in Nederland slechts als getuige was aangemerkt, zit eveneens achter de tralies.

Nationaal ombudsman Reinier van Zutphen boog zich op verzoek van het echtpaar over het rechtshulpverzoek en oordeelde vorige maand dat politie en justitie onzorgvuldig hebben gehandeld. Bergkamp vindt dat het kabinet daarom alles in het werk moet stellen om te zorgen dat Van Laarhoven naar Nederland komt en zijn vrouw wordt vrijgelaten.