Kamer: geen gratis bus voor aso-asielzoeker

Voor asielzoekers die overlast veroorzaken moet niet een aparte, gratis busverbinding worden opgezet. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil een proef houden met een aparte busverbinding naar het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel, omdat een aantal asielzoekers overlast veroorzaakt in de gewone bussen. De Kamer hamerde er vorige week in een debat al op dat zo’n busverbinding niet gratis mag zijn. „De wereld op zijn kop”, noemde SP’er Jasper van Dijk het.

Staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) zei in het debat dat „gratis vervoer niet voor de hand ligt”, maar dat stelde de Kamer niet gerust. Daarom stemde een meerderheid dinsdag voor een expliciete oproep van Van Dijk.

Voor asielzoekers die overlast veroorzaken, bestaan al twee aparte azc’s. VVD-Kamerlid Bente Becker stelde voor die opvang verder te versoberen, en de dagbesteding daar „maatschappelijk nuttig” te maken. Ook deze voorstellen konden op steun van een meerderheid in de Kamer rekenen.