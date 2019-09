Kamer geeft oordeel over begroting kabinet

In de Tweede Kamer wordt woensdag en donderdag de begroting van het kabinet besproken. De Algemene Politieke Beschouwingen worden gezien als het belangrijkste debat van het jaar. Op de eerste dag mogen de fractieleiders hun oordeel geven. Een dag later reageert premier Mark Rutte namens het kabinet.

Het hele kabinet is aanwezig bij het debat in de Kamer. Fractieleiders van de oppositie zullen hun kritiek op de plannen van de regering voor volgend jaar spuien. De leiders van de coalitiepartijen zullen de plannen van hun coalitie welwillend tegemoet treden, al zullen ze ook om een enkele aanpassing vragen.

De grootste oppositiepartij in de Kamer opent het debat. Dat is de PVV. De dag wordt afgesloten door het Lid Van Kooten-Arissen die zich in de zomer afscheidde van de Partij voor de Dieren. De laatste spreker is pas vaak laat op de avond aan de beurt.

Vorig jaar richtte de oppositie haar pijlen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vooral op de afschaffing van dividendbelasting. Dit jaar is er niet zo’n allesoverheersend onderwerp. Het zal zeker gaan over de beloofde koopkrachtverbetering van het kabinet. En er zal ook om meer geld voor onderwijs en gepensioneerden worden gevraagd.