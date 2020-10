Kamer geeft groen licht voor militaire missie in Jordanië

De Tweede Kamer geeft het groene licht voor een militaire missie in Jordanië. Ongeveer 35 Nederlandse militairen gaan daarheen om vier Belgische F-16's te beschermen, die ingezet worden in de strijd tegen terreurgroep IS in Irak en het noordoosten van Syrië.

De eerste militairen gaan nog deze maand richting Jordanië, de rest volgt in december. De missie duurt een jaar. In het verleden hebben Belgische militairen Nederlandse F-16's beveiligd toen die vanuit Jordanië vochten tegen IS. Naast de coalitiepartijen steunen onder meer de PvdA en SGP de "bescheiden bijdrage", bleek woensdag tijdens een debat.