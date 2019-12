Kamer geërgerd over optreden Broekers-Knol

Oppositie- en coalitiepartijen toonden zich dinsdag geërgerd dat een gesprek over migratie van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie) met de Marokkaanse ambassadeur niet is doorgegaan. Maar ook de houding van de bewindsvrouw zelf zet kwaad bloed. Kamerleden uit oppositie en coalitie concludeerden dat Broekers-Knol geen antwoord wilde geven op hun vragen.

Meerdere Kamerleden wilden weten wat zich nou precies vorige week heeft afgespeeld in de aanloop naar de afspraak. Wat voor communicatie was er geweest met de ambassadeur, en met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken? En wat voor reden heeft de ambassadeur gegeven voor de afzegging?

Een antwoord op die laatste vraag kwam er niet. „De reden die de ambassadeur gaf, daar kan ik niet op ingaan”, aldus de bewindsvrouw. „Dat is aan de ambassadeur om daar iets over te zeggen.”

Ook op andere vragen gaf de staatssecretaris geen antwoord, vonden de Kamerleden. „Ik stelde twee concrete vragen. Op beide krijg ik geen antwoord, dat vind ik zeer treurig”, zei Attje Kuiken (PvdA). „Ook ik krijg helaas geen antwoord”, constateerde Madeleine van Toorenburg van coalitiepartij CDA even later. „De staatssecretaris beantwoordt geen enkele vraag”, stelde Maarten Groothuizen (D66).

Broekers-Knol zei vorige maand in de Kamer dat zij wel in Marokko over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers wil praten, maar dat ze de juiste personen daar niet te spreken zou krijgen.

Ze zei dinsdag dat de kwestie „niet groter moeten worden gemaakt” dan ze is, maar dat heeft ze volgens Bram van Ojik (GroenLinks) aan zichzelf te danken. „Het is te laat om het klein te maken. De staatssecretaris maakte het zelf drie weken geleden heel groot, door te zeggen dat ze niet welkom is.”