Kamer gaat zelf over contact met tabaksbranche

Kamerleden mogen zelf beslissen of ze zich aan de richtlijnen houden voor contact met de tabaksindustrie. Strenge aanwijzingen van het kabinet voor ministeries, provincies en gemeenten gelden niet voor de Tweede Kamer.

Dat meldt het presidium na berichtgeving door BNR. Kamervoorzitter Khadija Arib schreef vorige maand een brief aan de Tweede Kamerleden over de richtlijnen. Parlementariërs hebben nu eenmaal een andere positie dan ministers, aldus Arib. Het presidium merkt verder op „dat het voor Kamerleden belangrijk is zich breed te kunnen oriënteren op alle feiten en belangen die betrekking hebben op een maatschappelijk vraagstuk, voordat zij hun standpunt bepalen”.

Na het preventieakkoord maakte verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis een lijst met ‘aanwijzingen’, gebaseerd op adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Kern van de aanwijzingen „is dat geen contact plaatsvindt, tenzij dit noodzakelijk is bij de uitvoering van beleid”. Bestuurders en ambtenaren moeten zo transparant als mogelijk zijn over het contact.