Kamer gaat instemmen met kortere alimentatie

De Tweede Kamer wil de duur van de partneralimentatie na een echtscheiding terugbrengen van twaalf naar vijf jaar. Vijf vragen, vijf antwoorden.

Waarom wil de Kamer de alimentatieduur verlagen?

VVD, D66 en PvdA vinden het al jaren onterecht dat mannen twaalf jaar alimentatie moeten betalen terwijl hun ex financieel prima rond kan komen. Volgende week dinsdag stemt de Kamer over een initiatiefwet van de drie.

Hoeveel steun is er voor de wet?

De initiatiefnemers krijgen steun van GroenLinks, SP en PVV. De partijen hebben samen een ruime meerderheid. De SGP is in ieder geval tegen, zo liet Kamerlid Van der Staaij donderdag weten tijdens een debat over de initiatiefwet. ChristenUnie en CDA hebben ook twijfels; de fracties zullen volgende week dinsdag tijdens hun wekelijkse fractievergadering een standpunt innemen.

Waarom hebben de christelijke partijen twijfels?

De wet gaat er vanuit dat alle vrouwen met kinderen in de toekomst wel voltijds gaan werken. En houdt dus geen rekening met de keuze van gezinnen waarbij de vrouw zorgtaken verricht en de man het inkomen verdient. SGP-leider Van der Staaij noemde de initiatiefwet zelfs vrouwonvriendelijk. Ook organisaties voor vrouwenrechten stelden de achterliggende maanden kritische vragen over de wet.

Geldt de beperking tot vijf jaar in iedere situatie?

Nee. In de loop van de jaren zijn er diverse uitzonderingen in de initiatiefwet gekomen die leiden tot een langere alimentatieduur voor ouderen en voor exen met kinderen onder de leeftijd van twaalf jaar. De regels voor kinderalimentatie blijven ongewijzigd.

Wanneer gaat de beperking van de alimentatieduur in?

Als na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer instemt, op 1 januari 2020. De wet geldt voor echtscheidingen uitgesproken na die datum en heeft geen terugwerkende de kracht.