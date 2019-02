Kamer eist tegenstem Nederland bij pulsvisserij

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) donderdag in Brussel tegen het EU-voorstel stemt dat Nederland slechts 5 procent van de boomkorvloot mag uitrusten met de pulstechniek (elektrisch vissen).

CU-Kamerlid Bruins brengt woensdagmiddag een motie in stemming die de bewindsman daartoe oproept. VVD, PVV, CDA, CU en SGP zouden de motie steunen.

Op dit moment vissen 84 Nederlandse kotters met puls, waarvan het merendeel onder een tijdelijke ontheffing. De Europese Raad van visserijministers spreekt zich morgen uit over een voorstel om terug te vallen op een oude verordening, waarbij de tijdelijke ontheffingen op de tocht komen te staan.

Van Dam stemt tegen EU-voorstel pulsvisserij

Diverse partijen vroegen Van Dam dinsdag tijdens een debat al om morgen tegen dat voorstel te stemmen, maar hij hield toen de boot af. Een tegenstem heeft geen enkele zin, stelde de bewindsman. Dat zal de uitslag van de stemming van de Europese Raad niet beïnvloeden. „Het nadeel van een tegenstem is ook dat je jezelf daarmee buiten de discussie plaatst”, zei hij. In Brussel werkt het volgens Van Dam zo dat landen die tegenstemmen, daarna feitelijk geen partij meer zijn bij besprekingen over het betrokken thema. De staatssecretaris wil juist wel met naburige landen in gesprek blijven over algemene toelating van de pulsvisserij, ook wel elektrisch vissen genoemd. Hij hoopt daar uiteindelijk toestemming voor te kunnen krijgen, als onderzoeken die nu lopen naar de pulsvisserij, positief uitpakken.

Pulsvergunningen Nederlandse vissers in gevaar

Van Dam zei verder dat hij duidelijk zijn ongenoegen zal uiten over landen, zoals Frankrijk en Denemarken, die uitbreiding van de pulsvisserij blokkeren. Met die landen heeft hij intensief contact gehad om ze op andere gedachten te brengen. Maar dat mocht niet baten.

De bewindsman denkt dat genoemde landen tegen de pulsvisserij zijn omdat die de Nederlandse vloot concurrentievoordeel biedt. Tegelijkertijd wil hij ook in de spiegel kijken. Misschien, opperde hij, is Nederland té voortvarend geweest met het verlenen van ontheffingen voor de pulsvisserij.

Van Dam zei dinsdag wel blij te zijn met het Brusselse voorstel om besluitvorming over visserijzaken voortaan vaker aan groepen van naburige landen over te laten.