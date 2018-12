Kamer eist aanpassing noodwet harde brexit

De noodwet van het kabinet, die er komt in het geval dat er na een zogeheten harde brexit chaos ontstaat, moet worden aangepast.

Alle partijen in de Tweede Kamer, behalve de VVD, eisten dit woensdag van minister Blok (Buitenlandse Zaken).

Onderzoekers wezen Kamerleden woensdagochtend in een hoorzitting op de negatieve gevolgen van de noodwet. Daarin staat een regeling die ministers de mogelijkheid geeft om in geval van „nood” of „spoed” –bijvoorbeeld een crisissituatie na een no-deal brexit– af te wijken van de gebruikelijke wettelijke procedures.

Ze krijgen dan de bevoegdheid om beslissingen te nemen zonder eerst het kabinet, parlement of de Eerste Kamer te raadplegen.

De Kamerleden reageerden op de zorgen van de hoogleraren door woensdagavond gezamenlijk Kamervragen aan Blok te stellen. Ze vroegen hem de wet aan te passen.

Omtzigt (CDA) vindt het „ongehoord” en „onverantwoord” als ministers de volksvertegenwoordiging op die manier buitenspel kunnen zetten.

„Ook hier dient het parlement de regering gewoon te kunnen controleren”, aldus Omtzigt. Verhoeven (D66) deelde zijn mening en zei dat de noodwet „te gehaast” is gemaakt.

Al tijdens de hoorzitting reageerden de Kamerleden geschokt, met name op de visie van hoogleraar De Lange. Die zei dat de wet „inconstitutioneel” is en het democratische stelsel in Nederland aantast. „Als je deze bevoegdheid weggeeft, dan zal je die ook niet meer terug gaan krijgen”, waarschuwde de wetenschapper.