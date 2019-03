Kamer eensgezind over aanpak Haga Lyceum

Leerlingen beter beschermen tegen extremistische denkbeelden. Bestaande wetten, over bijvoorbeeld de aanpak van georganiseerde criminaliteit, uitbreiden om ook radicale schoolbestuurders aan te kunnen pakken. En meer bevoegdheden voor de onderwijsministers. Het zijn slechts enkele voorstellen waarmee de Tweede Kamer herhaling van een situatie zoals die op het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum wil voorkomen.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) zegde vorige week toe de meeste voorstellen serieus te zullen bestuderen. Dinsdag stemde een meerderheid van het parlement voor vrijwel alle plannen.

De verontwaardiging in de Kamer was fors tijdens het debat van vorige week. Vooral dat de minister door de reikwijdte van de vrijheid van onderwijs, eigenlijk heel weinig bewegingsruimte heeft om een schoolbestuur aan te pakken, is velen een doorn in het oog.

De islamitische school raakte begin deze maand in opspraak. Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst lopen er mensen op de school rond die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. Ook zouden mensen in het verleden in contact hebben gestaan met het Kaukasus Emiraat, een terreurbeweging die onder meer achter de aanslag op de Moskouse metro in 2010 zat.

Op basis van de inlichtingen waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid het stadsbestuur. Dat besloot de informatie openbaar te maken.