Kamer debatteert tijdens reces over pensioenakkoord

De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk in de eerste week van het zomerreces over het pensioenakkoord. Een meerderheid van de partijen wil pas over het akkoord praten als het ledenparlement van vakbond FNV zich over de zaak heeft uitgesproken.

Het 105-koppige ledenparlement komt op zaterdag 4 juli opnieuw samen om over de uitwerking van het pensioenakkoord te stemmen. De Tweede Kamer gaat twee dagen eerder met vakantie. Het ledenparlement hield vorige week al een digitale bijeenkomst, maar toen waren er te weinig leden om een beslissing te nemen.

50PLUS vroeg dinsdag om een debat over het pensioenakkoord. Een meerderheid ziet dat dus wel zitten, maar nadat vakbond FNV over het akkoord heeft besloten. „Dat komt dan neer op een debat in de eerste week van het reces”, zei CDA’er Madeleine van Toorenburg. „Ik zag het ook liever anders.”