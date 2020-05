Kamer debatteert over versoepelde coronamaatregelen

De Tweede Kamer gaat donderdag opnieuw in debat met premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een aantal van die maatregelen werd woensdag versoepeld. Daarnaast heeft het kabinet een „routekaart” gepresenteerd over hoe bepaalde maatregelen de komende tijd worden afgebouwd.

Voor het debat worden de partijen bijgepraat door RIVM-kopstuk Jaap van Dissel. Hij zal het technische aspect van de verspreiding van het virus toelichten en welke effecten de gemaakte keuzes daarop zullen hebben.

Het kabinet kondigde woensdag aan het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer toch verplicht te stellen. Volgende week mogen contactberoepen zoals kappers weer aan de slag en zijn niet-contactsporten weer beperkt toegestaan. Daarnaast streeft het kabinet ernaar vanaf 1 juni iedereen met klachten te kunnen laten testen. Vanaf dan mogen buitenterrassen ook weer open, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Naast het versoepelen van die maatregelen zal de Kamer zich buigen over bijvoorbeeld de situatie in verpleeghuizen. Ook zullen de partijen vragen naar de plannen van het kabinet voor de langere termijn.