Kamer debatteert over onrust en geweld tijdens zomer

De Tweede Kamer praat donderdag met de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) over de onrust en het geweld in de afgelopen maanden in een aantal steden. Het gaat om steekpartijen, rellen, onaangekondigde demonstraties en geweld tegen handhavers en verkeersregelaars.

Dat gebeurde onder meer in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Amersfoort en Wezep. Grapperhaus vindt dat de ongeregeldheden niet kunnen worden getolereerd en wil een harde aanpak, schreef hij in een brief aan de Kamer. De bal ligt daarin vooral bij de lokale autoriteiten. Hij heeft daarover al gesproken met de burgemeesters van de vier grote steden, het Openbaar Ministerie en de politie.

Volgens de minister zijn er verschillende oorzaken voor de onrust. Hij denkt aan een combinatie van verveling, ook vanwege de strikte coronamaatregelen, de hitte en de vakantie. Naast repressie denkt Grapperhaus aan preventieve maatregelen, zoals meer politie in de wijken maar ook de aanpak van wapenbezit. Ook wordt onderzocht of ouders van jonge relschoppers met drang of dwang ondersteuning kunnen krijgen en verplicht kunnen worden actief mee te werken om verder afglijden van hun kind te voorkomen.