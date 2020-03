Kamer: corona-maatregelen mogen strenger

De Tweede Kamer steunt de corona-maatregelen die het kabinet heeft genomen, maar vraagt zich af of het voldoende is en of het niet strenger moet worden uitgevoerd. Het voelt alsof Nederland achter de feiten aanloopt, gaven meerdere fractievoorzitters aan in het Kamerdebat. Met name het niet sluiten van scholen roept veel vraagtekens op. Ook dringen enkele partijen erop aan om het reizen naar Nederland tegen te gaan.

De maatregelen zijn volgens de PVV en het Forum voor Democratie in ieder geval veel te laat. Ze hekelden „de stuitend naïeve” verklaring van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) die in februari nog verkondigde dat het risico klein was dat het nieuwe coronavirus vanuit Azië Nederland zou bereiken. „Nu zitten we met de gebakken peren. De maatregelen zijn vertraagd en de zorg is op achterstand gezet”, zei PVV-leider Geert Wilders.

Ook zijn er veel zorgen over ouderen die extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van een besmetting. 50PLUS-leider Henk Krol wees op een maatregel in Italië waar mensen boven de zestig jaar niet opgenomen zouden worden in de ziekenhuizen omdat er geen plaats is. Dat schrikbeeld zou ook in Nederland kunnen dreigen als het aantal patiënten toeneemt en ziekenhuizen moeten kiezen wie voorrang krijgt, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu eerder al uitlegde.