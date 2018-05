Kamer buigt zich over steekincident Den Haag

De Tweede Kamer wil het naadje van de kous weten over het steekincident in Den Haag, waarbij drie personen gewond raakten. Vooral omdat blijkt dat de politie was gewaarschuwd voor de man die op Bevrijdingsdag het geweld pleegde.

Een brede meerderheid steunde het voorstel van Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) om minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hierover aan de tand te voelen.

De anonieme melding over terroristische plannen van verdachte Malek F. zou wel zijn onderzocht, maar niet goed geregistreerd in het politiesysteem. F. riep tijdens zijn daad Allahu akbar (Arabisch voor ‘Allah is groot’).